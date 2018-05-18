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Стал известен новый состав российского правительства

15:54, 18 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:54, 18 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#Дмитрий Медведев\n#Владимир Путин\n#власть\n#отставка\n#Правительство РФ\n#назначения
Фото: kremlin.ru
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Путин одобрил предложенные Медведевым изменения и подпишет сегодня указы о назначениях.  

Москва. Премьер Дмитрий Медведев представил главе государства обновленный состав правительства России. Встреча состоялась в пятницу, 18 мая, сообщается на сайте Кремля. Президент одобрил все предложенные кандидатуры и обещал в этот же день подписать необходимые указы о назначениях. 

Согласно анализу нового состава кабмина, проведенному РБК, среди министров - 9 новых лиц. В их числе - руководители Минвостокразвития и Минкавказа, Минсельхоза, Минстроя, МЧС, Минтранса, Минприроды Миннауки и Министерства цифрового развития.   

В частности, Михаил Котюков возглавит министерство науки и высшего образования. Выделенным из него министерством просвещения оставят руководить Ольгу Васильеву. Минстрой возглавит Владимир Якушев, он сменит на посту Михаила Меня. Во главе МЧС вместо Владимира Пучкова поставят Евгения Зиничева.   

Портфель министра сельского хозяйства отдадут Дмитрию Патрушеву. Цифровым развитием, связью и массовыми коммуникациями будет ведать Константин Носков. Ранее эту должность занимал Николай Никифоров. 

Минтранс переходит под начало Евгения Дитриха, в прошлом первого замглавы ведомства. Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину поручили руководить Минприроды. 

Свои посты сохранят министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, руководитель Минспорта Павел Колобков, министр экономики и развития Максим Орешкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, глава Минтруда Максим Топилин, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр юстиции Александр Коновалов, глава Минздрава Вероника Скворцова и министр культуры Владимир Мединский.

Что касается вице-премьеров, то своим первым заместителем Дмитрий Медведев пожелал видеть Антона Силуанова, который при этом останется главой Минфина. Вице-премьерами будут назначены Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов и Виталий Мутко. Кроме того, зампредом правительства - руководителем аппарата станет Константин Чуйченко. А Юрий Трутнев сохранит вице-премьерские полномочия, занимая также должность полпреда Президента России в Дальневосточном федеральном округе.

15:54, 18 мая, 2018
Евгений Кандаков
677
0
#Дмитрий Медведев\n#Владимир Путин\n#власть\n#отставка\n#Правительство РФ\n#назначения

 

 

 


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