Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра России

Новый глава правительства может быть утвержден уже завтра.

Москва. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру для утверждения премьер-министром России. Как пишет «Коммерсантъ», главой правительства на ближайшие 6 лет Президент хочет видеть Дмитрия Медведева.

Напомним, в понедельник, 7 мая, прошла инаугурация Владимира Путина в должности главы государства. Согласно конституции, после этого кабмин во главе с председателем Дмитрием Медведевым подал в отставку.

По данным «Коммерсанта», который ссылается на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, если кандидатура премьера будет внесена Президентом в день инаугурации, депутаты могут рассмотреть вопрос о назначении нового главы правительства на пленарном заседании 8 мая.

Кстати, накануне, как сообщает RT, Владимир Путин провёл встречу с министрами в Кремле. Президент России поблагодарил их за 6 лет совместной работы. Также глава государства отметил, что при выполнении майских указов кабмин столкнулся с проблемами. «Не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берёшься за масштабный, долгосрочный проект», - отметил Владимир Путин.