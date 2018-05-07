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Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра России

16:01, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:01, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#Дмитрий Медведев\n#Владимир Путин\n#Госдума России\n#премьеры\n#Правительство РФ
Фото: kremlin.ru
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Новый глава правительства может быть утвержден уже завтра.  

Москва. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру для утверждения премьер-министром России. Как пишет «Коммерсантъ», главой правительства на ближайшие 6 лет Президент хочет видеть Дмитрия Медведева. 

Напомним, в понедельник, 7 мая, прошла инаугурация Владимира Путина в должности главы государства. Согласно конституции, после этого кабмин во главе с председателем Дмитрием Медведевым подал в отставку.   

По данным «Коммерсанта», который ссылается на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, если кандидатура премьера будет внесена Президентом в день инаугурации, депутаты могут рассмотреть вопрос о назначении нового главы правительства на пленарном заседании 8 мая.

Кстати, накануне, как сообщает RT, Владимир Путин провёл встречу с министрами в Кремле. Президент России поблагодарил их за 6 лет совместной работы. Также глава государства отметил, что при выполнении майских указов кабмин столкнулся с проблемами. «Не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берёшься за масштабный, долгосрочный проект», - отметил Владимир Путин.

16:01, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
781
0
#Дмитрий Медведев\n#Владимир Путин\n#Госдума России\n#премьеры\n#Правительство РФ

 

 

 


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