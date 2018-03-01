Россия может покинуть Совет Европы из-за предвзятости ЕСПЧ

Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Москва. Российское руководство изучает возможность отказаться от сотрудничества с Европейским судом по правам человека и денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Это приведет к выходу страны из Совета Европы, пишет russian.rt.com со ссылкой на РИА «Новости».

Как сообщили агентству неназванные источники в профильных российских ведомствах, причиной послужила политика ЕСПЧ, который во всех возможных случаях принимает решения исключительно вопреки интересам Российской Федерации. Аргументация и доводы российской стороны при разборе дел не принимаются во внимание, отмечают информаторы агентства.

Впрочем, если антироссийская направленность работы Европейского суда по правам человека будет скорректирована, отказа от сотрудничества с ним не произойдет, пояснили источники в профильных ведомствах.