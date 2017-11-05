Путин поговорит с Трампом про терроризм, Сирию и Корею

Темы, которые лидеры двух стран обсудят при ближайшей встрече, раскрыл посол России в США.

Чикаго. США. Темы, которые могут обсудить президенты России и США на грядущей встрече в рамках саммита АТЭС, раскрыл журналистам посол российской стороны в Америке Анатолий Антонов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Дипломат напомнил, что основной мировой проблемой остается терроризм.

«Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить», - рассказал Антонов во время конференции российско-американской ассоциации ученых.

«Дело мира только бы выиграло, если бы два лидера встретились и поговорили бы об актуальных проблемах», - добавил посол России.