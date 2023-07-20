Представители торговых сетей Беларуси приедут в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. В августе в Удмуртии состоится реверсная бизнес-миссия с представителями Республики Беларусь. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов в соцсети «ВКонтакте».

Представители «Белмаркета», «ГИППО», крупнейшего промышленного холдинга «АМКОДОР» и производителя сельхозтехники «Паритет-экспо» посетят Удмуртию с 7 по 8 августа.

Посетить бизнес-миссию могут региональные компании пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, производящие комплектующие для машиностроения, и производители товаров повседневного спроса. Участники познакомятся с потенциальными партнерами.

Зарегистрироваться на бизнес-миссию можно по ссылке.

Константин Сунцов отметил, что в октябре 2023 года в Беларусь повезут уже представителей предприятий Удмуртии.