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Представители торговых сетей Беларуси приедут в Удмуртию

09:40, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Представители торговых сетей Беларуси приедут в Удмуртию
09:40, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
240
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#встреча\n#партнерство\n#производители
Фото: unsplash.com (Dylan Gillis)
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Предприниматели региона могут зарегистрироваться на участие в бизнес-миссии.  

Ижевск. Удмуртия. В августе в Удмуртии состоится реверсная бизнес-миссия с представителями Республики Беларусь. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов в соцсети «ВКонтакте».

Представители «Белмаркета», «ГИППО», крупнейшего промышленного холдинга «АМКОДОР» и производителя сельхозтехники «Паритет-экспо» посетят Удмуртию с 7 по 8 августа. 

Посетить бизнес-миссию могут региональные компании пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, производящие комплектующие для машиностроения, и производители товаров повседневного спроса. Участники познакомятся с потенциальными партнерами. 

Зарегистрироваться на бизнес-миссию можно по ссылке

Константин Сунцов отметил, что в октябре 2023 года в Беларусь повезут уже представителей предприятий Удмуртии.

09:40, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
240
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#встреча\n#партнерство\n#производители