С 2018 года в России могут ввести запрет на захоронение некоторых отходов

Это коснется батареек, покрышек, бумаги, ртутных ламп, лома, термометров, отходов металлов.

Москва. Министерство природы России предложило ввести с 2018 года запрет на захоронение ртутных ламп, лома, отходов металлов. Минтруда предложило также ввести запрет на захоронение покрышек и бумаги с 2019 года, а батареек, электробытовых приборов и кассовых аппаратов – с 2021 года, сообщает «РБК».

Планировалось, что запрет вступит в силу в 2017 году, но законопроект не получил межведомственные согласования.

По мнению министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, это должно стимулировать вторичную переработку мусора. Он считает рост отходов и низкий уровень их утилизации одними из главных экологических проблем. Донской отметил, что ограничения хотят ввести поэтапно.

«Сейчас мы готовим предложения по формированию экономических стимулов для населения к сортировке отходов и для бизнеса по их сбору», — прокомментировал он.

По данным стратегии экологической безопасности, в России ежегодно образуется до 4 млрд тонн отходов. В настоящее время существует только около 15 тыс. санкционированных свалок.

По данным Минприроды, 50% отходов подвергаются утилизации. Ежегодно из 50–60 млн тонн отходов перерабатывается 7,5 процентов.