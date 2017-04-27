В Госдуму России внесли законопроект против нелегальной продажи SIM-карт

В случае принятия документа операторов сотовой связи обяжут проверять достоверность данных абонента.

Москва. В Государственную Думу России внесли законопроект, нацеленный на запрет продажи нелегальных SIM-карт. Поправки в закон «О связи» обязывают операторов сотовой связи проверять достоверность сведений о личности абонента, сообщает телеканал «360».

Соответствующие поправки разработала группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, в 2016 году в России изъяли около 28,5 тысяч нелегально проданных SIM-карт.

«Несмотря на то, что порядок оказания услуг мобильной связи установлен на законодательном уровне, фиксируются многочисленные случаи распространения SIM-карт без заключения договоров», — прокомментировала Бокова.

Для проверки достоверности данных об абонентах операторы смогут воспользоваться Единым порталом госуслуг, Единой системой идентификации и аутентификации и другими информационными системами госорганов, если будут к ним подключены.

«Указанный механизм будет направлен на противодействие использования фиктивных паспортных данных для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи», — отмечают авторы законопроекта.