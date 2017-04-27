  • $ 56.31 ↑
  • € 61.51 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Госдуму России внесли законопроект против нелегальной продажи SIM-карт

      18:17, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:17, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      82
      0
      #Госдума России\n#операторы мобильной связи\n#операторы сотовой связи\n#законопроект
      Фото: publicdomainpictures.net
      82
      0

      В случае принятия документа операторов сотовой связи обяжут проверять достоверность данных абонента.

      Москва. В Государственную Думу России внесли законопроект, нацеленный на запрет продажи нелегальных SIM-карт. Поправки в закон «О связи» обязывают операторов сотовой связи проверять достоверность сведений о личности абонента, сообщает телеканал «360».

      Соответствующие поправки разработала группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

      По словам зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, в 2016 году в России изъяли около 28,5 тысяч нелегально проданных SIM-карт.

      «Несмотря на то, что порядок оказания услуг мобильной связи установлен на законодательном уровне, фиксируются многочисленные случаи распространения SIM-карт без заключения договоров», — прокомментировала Бокова.

      Для проверки достоверности данных об абонентах операторы смогут воспользоваться Единым порталом госуслуг, Единой системой идентификации и аутентификации и другими информационными системами госорганов, если будут к ним подключены.

      «Указанный механизм будет направлен на противодействие использования фиктивных паспортных данных для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи», — отмечают авторы законопроекта.

      18:17, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      82
      0
      #Госдума России\n#операторы мобильной связи\n#операторы сотовой связи\n#законопроект
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа