Вышедший из колонии Никита Белых стал замдиректора кондитерской фабрики

Пермь. Пермский край. Освободившегося после отбытия наказания экс-главу Кировской области Никиту Белых приняли на работу на кондитерскую фабрику «Пермская». Бывший политик занял должность заместителя гендиректора по корпоративным вопросам, пишет Коммерсантъ со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что в 2023 году кондитерская фабрика «Пермская» получила выручку в размере 1,1 млрд рублей, чистая прибыль предприятия составила 63 млн рублей. Совладельцами бизнеса являются топ-менеджмент и пермское ООО «Бизнес-Контакт».

Напомним, Никита Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы его задержали при получении взятки. Следствие и суд установили, что чиновник получил 600 тыс. евро за внесение двух предприятий в список приоритетных инвестиционных проектов. В феврале 2018 года Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей. Срок он отбывал в Рязанской области. На свободу Никита Белых вышел 21 июня 2024 года.