Власти Курской области отменили Парад Победы 9 мая

Курск. Курская область. Парад Победы 9 мая в Курске и других городах области не состоится. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, об отмене традиционного праздничного мероприятия губернатор заявил на оперативном совещании.

«Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить», — сказал Роман Старовойт. Причиной он назвал соображения безопасности.

Кстати, перед этим стало известно об очередной атаке российского региона со стороны Украины. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал SHOT, обломки дрона со взрывчаткой нашли неподалеку от электроподстанции в Суджанском районе Курской области, примерно в 2 км от границы.

Ранее на территории региона был введен режим среднего уровня реагирования.