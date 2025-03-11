Ижевск. Удмуртия. С 13 марта в Ижевске начнётся подготовка к прохождению Парада Победы 9 мая. Первые репетиции традиционно пройдут на площади горадминистрации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Репетиции будут проходить по вторникам и четвергам с 15:00 до 18:00. На это время вводятся ограничения на парковку у администрации города.

Напомним, в прошлом году Парада Победы в Удмуртии не было. Его отменили из-за угрозы «разного рода провокаций».