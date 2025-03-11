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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На площади перед администрацией Ижевска с 13 марта начнутся репетиции Парада Победы

09:55, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На площади перед администрацией Ижевска с 13 марта начнутся репетиции Парада Победы
09:55, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парад Победы
Источник фото: ИА «Сусанин»
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На время тренировок парковка будет запрещена. 

Ижевск. Удмуртия. С 13 марта в Ижевске начнётся подготовка к прохождению Парада Победы 9 мая. Первые репетиции традиционно пройдут на площади горадминистрации, сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Репетиции будут проходить по вторникам и четвергам с 15:00 до 18:00. На это время вводятся ограничения на парковку у администрации города. 

Напомним, в прошлом году Парада Победы в Удмуртии не было. Его отменили из-за угрозы «разного рода провокаций»

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09:55, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
5
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парад Победы