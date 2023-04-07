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Неизвестный объект в небе над Иркутской областью мог быть метеоритом

13:11, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Неизвестный объект в небе над Иркутской областью мог быть метеоритом
13:11, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Иркутская область\n#происшествие\n#астрономия\n#небо\n#видео\n#метеорит
Фото: pxhere.com
57
0

Объект наблюдали над Усть-Кутским районом.

Усть-Кут. Иркутская область. Светящееся небесное тело пролетело над Усть-Кутским районом Иркутской области. Вечером 6 апреля его засняли на видеокамеры местные жители, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».

На кадрах можно наблюдать яркие вспышки.

Как предположила пресс-секретарь администрации Усть-Кутского района Кристина Зарочинцева, это мог быть метеорит или осколок от него. Она подтвердила, что информация о пролетавшем объекте не является фейком, в сети появилось множество любительских роликов с видеорегистраторов.

В Иркутском планетарии от научных комментариев по поводу наблюдавшегося явления воздержались. 

Напомним, крупный метеорит упал 15 февраля 2013 года в Челябинской области. Ударная волна выбила окна в сотнях зданий. Более 1,5 тыс. жителей в результате получили порезы и ушибы.

А в октябре 2022 года крупный болид пролетел над Томской областью. 

13:11, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Иркутская область\n#происшествие\n#астрономия\n#небо\n#видео\n#метеорит