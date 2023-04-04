Путин: в ближайшие полтора года роста тарифов в ЖКХ можно не опасаться

Тула. Тульская область. Изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в ближайшие полтора года не планируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш», пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — приводит агентство слова главы государства.

Также на встрече с тульскими рабочими президент пообещал повышение реальных доходов россиян в 2023 году на 2-3 процента.

Последнее по времени повышение тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в пределах 9% произошло в России в декабре 2022 года. Минэкономразвития перенесло на этот срок индексацию, которая должна была произойти в июле 2023 года. Вырученные в результате средства предприятиям ЖКХ было предписано направить на обновление инфраструктуры.