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Путин: в ближайшие полтора года роста тарифов в ЖКХ можно не опасаться

15:17, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Путин: в ближайшие полтора года роста тарифов в ЖКХ можно не опасаться
15:17, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Владимир Путин\n#финансы и деньги\n#инфляция\n#цены\n#социальная политика\n#тарифы\n#ЖКХ\n#коммунальные платежи
Фото: kremlin.ru
62
0

Последнее повышение произошло около полугода назад.

Тула. Тульская область. Изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в ближайшие полтора года не планируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш», пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — приводит агентство слова главы государства. 

Также на встрече с тульскими рабочими президент пообещал повышение реальных доходов россиян в 2023 году на 2-3 процента. 

Последнее по времени повышение тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в пределах 9% произошло в России в декабре 2022 года. Минэкономразвития перенесло на этот срок индексацию, которая должна была произойти в июле 2023 года. Вырученные в результате средства предприятиям ЖКХ было предписано направить на обновление инфраструктуры.

15:17, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Владимир Путин\n#финансы и деньги\n#инфляция\n#цены\n#социальная политика\n#тарифы\n#ЖКХ\n#коммунальные платежи