В России с 2024 года перестанет существовать Чернобыльская зона отчуждения

В России с 2024 года больше не будет зоны отчуждения, которая возникла после аварии на Чернобыльской АЭС. Данное постановление правительства России от 28 марта 2023 года №490 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 года №1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» сообщает, что в новом перечне не упомянуты четыре поселка Брянской области, которые находились в зоне отчуждения.

Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.