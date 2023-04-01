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В России с 2024 года перестанет существовать Чернобыльская зона отчуждения

17:53, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В России с 2024 года перестанет существовать Чернобыльская зона отчуждения
17:53, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Чернобыль\n#Правительство
Фото: unsplash.com (Ilja Nedilko ilja_nedilko)
141
0

Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В России с 2024 года больше не будет зоны отчуждения, которая возникла после аварии на Чернобыльской АЭС. Данное постановление правительства России от 28 марта 2023 года №490 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 года №1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» сообщает, что в новом перечне не упомянуты четыре поселка Брянской области, которые находились в зоне отчуждения. 

Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года. 

17:53, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Чернобыль\n#Правительство