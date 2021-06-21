Крикалев остался на посту исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам

Ранее СМИ сообщали о намерении космонавта уволиться из-за несогласия со съемками художественного фильма на МКС.



Москва. Информация об увольнении Сергея Крикалева с должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам не подтвердилась. Космонавт будет работать на своем посту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы госкорпорации.

Отмечается, что решение было принято после встречи Сергея Крикалева с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Напомним, ранее стало известно о том, что Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев был переведен на должность советника гендиректора Роскосмоса. По версии одного из изданий, это произошло после того, как на заседании наблюдательного совета госкорпорации 9 июня космонавт раскритиковал финансирование съемок на МКС художественного фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.

Впоследствии Дмитрий Рогозин опроверг сведения о конфликте.