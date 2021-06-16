Рогозин прокомментировал уход Крикалева с поста исполнительного директора Роскосмоса

Глава Госкорпорации призвал журналистов не раздувать из случившегося сенсацию.



Москва. Дмитрий Рогозин отреагировал на сообщения СМИ о том, почему Сергей Крикалев ушел с поста исполнительного директора Роскосмоса на позицию советника главы данной госкорпорации. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду».

По данным одного из изданий, Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев на совещании в Роскосмосе раскритиковал финансирование съемок на МКС художественного фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.

Рогозин отверг эту версию. По его словам, Крикалев не выступал против данного проекта, а вопросы, заданные им по этому поводу во время обсуждения, были конструктивными. Глава Роскосмоса добавил, что это могут подтвердить другие участники совещания.

На должность советника гендиректора Сергея Крикалева перевели 9 июня, после заседания наблюдательного совета при Роскосмосе.