Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Рогозин прокомментировал уход Крикалева с поста исполнительного директора Роскосмоса

11:29, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
Рогозин прокомментировал уход Крикалева с поста исполнительного директора Роскосмоса
11:29, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
387
0
#космос\n#отставка\n#назначения\n#Дмитрий Рогозин\n#скандал\n#кино\n#Роскосмос
Фото: vk.com/roscosmos
387
0

Глава Госкорпорации призвал журналистов не раздувать из случившегося сенсацию.

Москва. Дмитрий Рогозин отреагировал на сообщения СМИ о том, почему Сергей Крикалев ушел с поста исполнительного директора Роскосмоса на позицию советника главы данной госкорпорации. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду».

По данным одного из изданий, Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев на совещании в Роскосмосе раскритиковал финансирование съемок на МКС художественного фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.

Рогозин отверг эту версию. По его словам, Крикалев не выступал против данного проекта, а вопросы, заданные им по этому поводу во время обсуждения, были конструктивными. Глава Роскосмоса добавил, что это могут подтвердить другие участники совещания.

На должность советника гендиректора Сергея Крикалева перевели 9 июня, после заседания наблюдательного совета при Роскосмосе.

11:29, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
387
0
#космос\n#отставка\n#назначения\n#Дмитрий Рогозин\n#скандал\n#кино\n#Роскосмос