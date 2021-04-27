В России запретят добычу китов и дельфинов

Морских млекопитающих приравняют к амурским тиграм и дальневосточным леопардам.

Москва. Правительство России готовит законопроект, запрещающий добычу китообразных. Как пишут «Известия», об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера страны Виктории Абрамченко.

«Проектом федерального закона устанавливается запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных (китов, дельфинов и морских свиней)», — говорится в сообщении.

Законопроект также предусматривает более строгое регулирование добычи морских млекопитающих, вплоть до полного запрета. «Наша задача — обеспечение сохранения и восстановления всего спектра российского биоразнообразия», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в июле 2020 года в особый список федерального проекта «Сохранение биоразнообразия» внесли серых и гренландских китов. По статусу этих редких обитателей Охотского моря приравняли к амурским тиграм и дальневосточным леопардам из-за угрозы их исчезновения.

Административный механизм в отношении охраны морских млекопитающих был приведен в действие в 2018 году. Тогда в Приморском крае в специальном вольере обнаружили 90 белух и 11 косаток, находившихся там незаконно. Оказалось, что все косатки являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а белухи не достигли возраста половой зрелости.

В июне-июле 2020 года обитателей «китовой тюрьмы» выпустили в дикую природу.