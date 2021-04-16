Роструд: работодатели могут дать сотрудникам дополнительные выходные между майскими праздниками

Эти дни должны быть оплачиваемыми, подчеркнули в ведомстве.



Москва. В Российской службе труда и занятости напомнили, какие дни в мае 2021 года будут нерабочими. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в связи с Днем весны и труда отдыхать россияне будут с субботы 1 мая по понедельник 3 мая. Празднование Дня Победы подарит еще одни длинные выходные - с субботы 8 мая по понедельник 10 мая. Таким образом, две рабочие недели подряд будут в России четырехдневными.

Предпраздничное 30 апреля станет коротким рабочим днем (на 1 час меньше). А вот 7 мая, поскольку День Победы наступает не сразу после него, придется отработать полную смену.

В ведомстве отметили, что работодатели имеют возможность предоставить сотрудникам дополнительные выходные, которые в период майских праздников нужны многим для посадок на даче или отдыха. При этом, если инициатива введения дополнительного выходного исходит от руководителя организации, такие дни следует оплачивать, подчеркнули в Роструде.