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Проблемой загрязнения побережья Камчатки займется специальная группа Минобрнауки

14:21, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Проблемой загрязнения побережья Камчатки займется специальная группа Минобрнауки
14:21, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#наука\n#Следственный комитет\n#экология\n#Минобрнауки\n#природа\n#загрязнения\n#ученые\n#Камчатка\n#море
Фото: sledcom.ru
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Специалисты завершат работу до 1 февраля.

Москва. Причины и последствия массовой гибели водных животных у берегов Камчатки изучит рабочая группа, которую направит на полуостров Минобрнауки. Об этом пишет «Интерфакс».

В группу войдут представители не только образовательно-научного ведомства, но также Российской академии наук (РАН), Дальневосточного федерального университета, правительства Камчатки, Росгидромета и других заинтересованных организаций.

Специалисты совместно проведут анализ научных исследований, которые ведутся сейчас на Камчатке в связи с массовой гибелью морских организмов. В результате будет подготовлена межведомственная программа оздоровления подводного мира полуострова.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, по итогам работы эксперты должны до 1 февраля следующего года создать систему предупреждения массовых заморов морских обитателей.

Напомним, в конце сентября серферы и местные жители обратили внимание на гибель водных животных и необычный цвет воды в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа Камчатки.

Ученые пришли к мнению, что антропогенный фактор тут не при чем, а проблемы возникли по естественным причинам – из-за массового размножения микроскопических водорослей, выделяющих токсины. Эту версию подтвердил, в частности, вице-президент РАН Андрей Адрианов. Такой же вывод сделали по итогам проверки в Следственном комитете.

14:21, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
8
0
#наука\n#Следственный комитет\n#экология\n#Минобрнауки\n#природа\n#загрязнения\n#ученые\n#Камчатка\n#море