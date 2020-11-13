Жителю Нижнего Новгорода запретили фотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге

Ранее мужчина сумел оформить себе водительские права с таким снимком.



Нижний Новгород. Нижегородская область. Нижегородец обратился в суд с требованием разрешить ему вклеить в загранпаспорт свою фотографию с дуршлагом на голове. Иск был отклонен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мужчина ссылался на свои религиозные убеждения, которые не позволяют ему появляться перед посторонними без «головного убора» из предмета кухонной утвари. Однако Советский районный суд Нижнего Новгорода не счел этот аргумент убедительным и отказал истцу.

По данным агентства, с необычной просьбой в госорганы обращался нижегородский бизнесмен Михаил Иосилевич, считающий себя последователем пастафарианства. В 2019 году мужчине удалось сфотографироваться с дуршлагом на голове на водительские права.

Пастафарианство или Церковь Летающего Макаронного Монстра - пародийная религия, основанная американцем Бобби Хендерсоном в 2005 году.