Синоптики пообещали россиянам потепление в конце лета

Особенно заметно столбики термометров поднимутся на Урале и в Поволжье.



Москва. Последние дни лета в России будут аномально теплыми. Климатические нормы августа будут превышены в большинстве регионов, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, особенно сильно потеплеет на Урале и в Поволжье. В ближайшие 5 дней столбик термометра поднимется на 4-6 градусов выше обычного для этого времени уровня. А в Челябинской и Свердловской областях повышение составит до 8 градусов.

В то же время в Якутии, Магаданской области, центральных регионах Хабаровского края, а также на Чукотке и Камчатке температура воздуха останется в пределах нормы для этого времени года, добавил синоптик.