Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

Ранее было объявлено о возобновлении с 1 августа авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией.



Москва. Список стран, в которые начнут летать россияне с 1 августа, могут пополнить еще два государства. Правда, попасть в них можно будет не напрямую, а с пересадкой в Стамбуле, сообщает портал TourDom.ru.

Как указывают руководители некоторых турагентств, Стамбул, полеты в который станут доступны уже с 1 августа, – крупный международный хаб. Оттуда россиянам можно будет отправиться в другие популярные места отдыха, с которыми пока нет прямого сообщения. Наиболее перспективными направлениями эксперты называют ОАЭ и Мальдивы.

Эти страны заявили о готовности принимать туристов из России. Турагентства уже готовят путевки для транзитных путешествий из России через Стамбул в указанные государства. Однако по мнению специалистов, такие туры вряд ли вызовут массовый спрос и будут формироваться в индивидуальном порядке.

Напомним, 24 июня премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса в конце марта. Первые зарубежные рейсы стартуют 1 августа из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, поначалу россиянам разрешат посещать только 3 страны – Великобританию, Турцию и Танзанию.