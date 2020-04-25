На Ставрополье умер медик, работавший с пациентами с коронавирусом

Об этом сообщил губернатор региона.

Ставрополь. В Ставропольском крае скончался медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом. Как передаёт Газета.ру, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в соцсетях.

«К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою», — написал Владимиров.

Напомним, ранее стало известно о смерти врача в Санкт-Петербурге, заражённого новой коронавирусной инфекцией.