В Санкт-Петербурге врач умер после заражения коронавирусом

Медик работал с инфицированными пациентами.

Санкт-Петербург. Врач петербургской Елизаветинской больницы скончался от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами. Об этом сообщили «Известия» в субботу, 25 апреля.

Информацию о кончине медика разместили на странице медучреждения во «ВКонтакте». Там говорится, что в последние несколько дней врач находился в Боткинской больнице на аппарате ИВЛ и ЭКМО.

«У Сергея Леонидовича подтверждённый тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», — говорится в сообщении.