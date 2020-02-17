Не стоять на красный свет перед пустой «зеброй»: в России появятся умные светофоры

А сами пешеходные переходы поднимут над землей.



Москва. «Умные» светофоры появятся скоро на российских дорогах. Они будут останавливать водителей красным светом только при наличии пешеходов на «зебре», в остальное время они будут пропускать машины беспрепятственно, пишут «Известия».

Как сообщает издание, Минтранс предлагает оборудовать светофоры датчиками движения и внедрить британскую систему Puffin Crossing («Дружелюбный переход»). Это позволит водителям не терять время при отсутствии пешеходов на переходе, а пассажирам – быть уверенными, что зеленый свет для автотранспорта не загорится, покуда они не перейдут на другую сторону.

Также предлагается активнее применять шумовые полосы, а «зебры» приподнять над уровнем дороги. Изменения в действующие ГОСТы представят до конца текущего года, уточнили изданию в РосдорНИИ.

Ожидается, что данные нововведения позволят снизить количество ДТП с пешеходами на 15–24%.