Бывшего полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор за драку с другим осужденным

Потасовка произошла еще 9 января.



Лепплей. Республика Мордовия. Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД из Москвы Дмитрий Захарченко помещен в штрафной изолятор в мордовской колонии. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на ТАСС.

По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, его клиента отправили в изолятор на 5 суток, начиная с 1 февраля. Причину случившегося юрист назвать не смог.

Между тем, по данным управления ФСИН, 9 января Захарченко устроил потасовку с другим осужденным.

Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении двух взяток в особо крупном размере. У него было изъято 8 млрд рублей в разной валюте. Объяснить происхождение такого капитала задержанный не смог. Позднее в Следственном комитете заявили, что это коррупционные деньги.

Бывшего полицейского приговорили к 12,5 годам заключения и штрафу в 117 млн рублей по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Также Захарченко лишили звания полковника и права занимать руководящие должности в течение двух лет.

В настоящее время он отбывает наказание в колонии №5, расположенной в поселке Лепплей Зубово-Полянского района Республики Мордовия.