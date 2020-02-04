  • $ 63.91 ↑
  • € 70.79 ↑

Бывшего полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор за драку с другим осужденным

15:06, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Бывшего полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор за драку с другим осужденным
15:06, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
163
0
#коррупция\n#Следственный комитет\n#Мордовия\n#драка\n#финансы и деньги\n#взятка
Фото: wikipedia.org
163
0

Потасовка произошла еще 9 января.

Лепплей. Республика Мордовия. Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД из Москвы Дмитрий Захарченко помещен в штрафной изолятор в мордовской колонии. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на ТАСС.

По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, его клиента отправили в изолятор на 5 суток, начиная с 1 февраля. Причину случившегося юрист назвать не смог.

Между тем, по данным управления ФСИН, 9 января Захарченко устроил потасовку с другим осужденным.

Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении двух взяток в особо крупном размере. У него было изъято 8 млрд рублей в разной валюте. Объяснить происхождение такого капитала задержанный не смог. Позднее в Следственном комитете заявили, что это коррупционные деньги.

Бывшего полицейского приговорили к 12,5 годам заключения и штрафу в 117 млн рублей по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Также Захарченко лишили звания полковника и права занимать руководящие должности в течение двух лет.

В настоящее время он отбывает наказание в колонии №5, расположенной в поселке Лепплей Зубово-Полянского района Республики Мордовия.

15:06, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
163
0
#коррупция\n#Следственный комитет\n#Мордовия\n#драка\n#финансы и деньги\n#взятка

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Два человека погибли в массовой аварии под Ижевском

14:00, 01 февраля, 2020
3557

С 2021 года в Удмуртии введут региональный маткапитал

3443
14:25, 29 января, 2020

Директор школы из Ижевска вышла в финал конкурса «Лучшие руководители РФ»

2917
15:55, 28 января, 2020

В Удмуртии расторгли контракт на строительство школы в Кезу

2771
17:00, 28 января, 2020

В России отменили все поезда из Китая, кроме идущего через Удмуртию

2677
17:27, 31 января, 2020

В России появилась новая партия

18:00, 01 февраля, 2020
1733

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии

1265
18:58, 29 января, 2020

Кристина Орбакайте отменила выступления из-за травмы

1233
15:28, 28 января, 2020

Голикова: коронавирус пришел в Россию, выявлены первые два случая

1191
17:02, 31 января, 2020

Госдума по ошибке запретила региональным депутатам руководить бизнесом

1182
17:58, 30 января, 2020

На дороге из Грузии в Россию образовалась трёхкилометровая очередь из машин

12:34, 02 февраля, 2020
1731

Россия оспорила резолюцию ПАСЕ, призывающую оставить Крым

1292
10:31, 31 января, 2020

Вступили новые правила получения шенгенской визы

1267
10:54, 02 февраля, 2020

Компания-владелец «Титаника» подала в суд из-за того, что обломки судна потревожила подлодка

1082
10:59, 30 января, 2020

Китайские дипломаты оскорбились на карикатуру в датской газете

1049
14:21, 29 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019