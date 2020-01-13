В СКР доказали коррупционное происхождение денег бывшего полковника МВД Захарченко

Об этом заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

Москва. 8 млрд рублей, найденные в квартире бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, были нажиты незаконным путем. Об этом рассказал «Коммерсанту» заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

По словам замглавы СКР, эти деньги являются взятками, полученными Захарченко за «покровительство» в коммерческой деятельности группе компаний. Как уточнило издание, речь может идти об ООО «Группа компаний 1520».

Напомним, бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко был задержан в Москве 9 сентября 2016 года. У него было изъято 8 млрд рублей в разной валюте. Объяснить происхождение этих денег Захарченко не смог.

Бывшего полицейского приговорили к 12,5 годам заключения и штрафу в 117 млн рублей по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).

В июле 2018 года изъятые у Захарченко деньги перечислили на счет федерального Казначейства.