Тропические постельные клопы начали атаковать жителей Москвы

Отмечается, что насекомые чрезвычайно живучи.

Москва. Москву наводнили тропические постельные клопы. Как передаёт Life, они чрезвычайно живучи и размножаются с невероятной скоростью.

Если паразит, случайно привезённый с отдыха, попадёт хотя бы в одну квартиру, это может спровоцировать заражение всего дома, предупреждают эксперты. Чаще всего люди замечают присутствие клопов по появляющимся после сна укусам на теле.

«Во-первых, они вызывают аллергию. То есть фактически каждый третий человек имеет аллергию на их укусы. Но, к счастью, наукой пока не доказано, что они переносят какую-либо инфекцию или заразу», - пояснил ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев.

Напомним, что клопов можно «подцепить» даже в пятизвёздочном отеле. Чтобы избежать нежелательной встречи, путешественникам советуют перед заселением взять фонарик, снять простыню и осмотреть матрас, щели кровати и изголовье на наличие насекомых. А вот чемодан с вещами стоит хранить в ванной или душе: так насекомым будет труднее в него забраться.

Напомним, что в конце июля пятисантиметровые летающие американские тараканы появились в Сочи.