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Пятисантиметровые летающие тараканы появились в Сочи

09:24, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Пятисантиметровые летающие тараканы появились в Сочи
09:24, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
194
0
#Сочи\n#вредители\n#насекомые\n#инфекция
Фото: Depositphotos
194
0

Как эти «американцы»-вредители оказались в России — неизвестно.

Cочи. В Сочи появился один из самых больших тараканов в мире. Как передаёт Газета.ру, об этом сообщили в Сочинском национальном парке.

Уточняется, что речь идёт об американских насекомых. Как они появились в Сочи неизвестно. Тараканы могли сбежать из террариумов, или их завезли случайно.

«Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», — сообщили в национальном парке.

Отметим, что американский таракан достигает в длину 5 см, а его усы могут превышать длину в 9 см. Эти насекомые являются опасными вредителями, переносящими инфекции. Такие тараканы могут вызвать аллергию у человека, они также портят материалы в зданиях.

09:24, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
194
0
#Сочи\n#вредители\n#насекомые\n#инфекция

 

 

 


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