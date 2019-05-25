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Дима Билан допустил свое участие в «Евровидении» в третий раз

18:02, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
18:02, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
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#шоу-бизнес\n#Евровидение\n#конкурс\n#Москва
Фото: Википедия
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По его словам, если общественность будет настаивать, то он будет не против вновь представить страну.

Москва. Российский певец Дима Билан заявил, что мог бы и в третий раз принять участие в «Евровидении». Об этом он рассказал в эфире телешоу «Вечерний Ургант».

Певец Дима Билан допустил, что мог бы в третий раз принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России. Об этом артист рассказал в эфире телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По его словам, если общественность будет настаивать, то он будет не против представить страну.

Напомним, что Билан уже дважды принимал участие в песенном конкурсе. В 2006 она стал вторым с песней «Never Let You Go». В 2008 году занял первое место с композицией «Believe».

После триумфа Димы Билана прошло 11 лет, но с тех пор ни один из участников от России не смог занять 1 место.

В 2019 году «Евровидение» прошло в Израиле. Россию там представлял Сергей Лазарев, который повторил путь Билана и поехал на конкурс во второй раз. Однако повторить успех своего коллеги ему не удалось. Лазарев стал третьим. В финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

18:02, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
330
0
#шоу-бизнес\n#Евровидение\n#конкурс\n#Москва
МирТесен

 

 

 


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