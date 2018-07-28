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Футболист Артем Дзюба предложил Путину сменить коньки на бутсы

18:27, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
18:27, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#футбол\n#Москва\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Путин
Фото: Wikimedia Commons
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В ответ президент России заявил, что он физкультурник и занимается «всем подряд».

Москва. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба предложил Владимиру Путину заняться футболом и сменить коньки на бутсы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным», - сказал Дзюба в субботу на церемонии вручения госнаград в Кремле.

«По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. <…> Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже», - ответил футболисту президент России.

Футболисты подарили президенту мяч с портретами игроков российской сборной и футбольную майку.

18:27, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
407
0
#футбол\n#Москва\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Путин

 

 

 


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