Футболист Артем Дзюба предложил Путину сменить коньки на бутсы

В ответ президент России заявил, что он физкультурник и занимается «всем подряд».

Москва. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба предложил Владимиру Путину заняться футболом и сменить коньки на бутсы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным», - сказал Дзюба в субботу на церемонии вручения госнаград в Кремле.

«По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. <…> Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже», - ответил футболисту президент России.

Футболисты подарили президенту мяч с портретами игроков российской сборной и футбольную майку.