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В Норильске в середине лета выпал снег

10:00, 20 июля, 2018
Анна Торхова
10:00, 20 июля, 2018
Анна Торхова
82
0
#погода\n#лето\n#соцсети\n#снег\n#Норильск
Фото: pixabay.com
82
0

Жители поделились фотографиями в соцсетях.

Норильск. Красноярский край. В Норильске 20 июля выпал снег. Жители поделились в соцсетях фотографиями аномальной погоды.

20 июля

В Норильске в середине лета выпал снег. Правда уже завтра синоптики обещают потепление. Автор видео @kalnoy_ilya #krasnoyarsk#красноярскийкрай #саяны #ергаки #krsk_krai #красноярск#красноярскийкрай #норильск #ачинск #канск #красноярскиестолбы#красноярский_край #минусинск #красноярскфото #лесосибирск #назарово#шарыпово #krasnoyarsk#krasnoyarskcity #krasnoyarsklife#krasnoyarskonline #krasnoyarsk_inst#krasnoyarsk_room

13 Likes, 2 Comments - Красноярск. Красноярский край (@krsk_krai) on Instagram: "В Норильске в середине лета выпал снег. Правда уже завтра синоптики обещают потепление. Автор видео..."

Буквально вчера была тёплая погода, все жители города радовались солнцу и тёплой погоде, но сегодня лента новостей по соц.сетям пестрит падающим снегом, количество постов просто без границ! Кто сегодня снял июльский снегопадище, ставьте в комментариях Видео: @katerina.atli @8tonika8 @_s_severa @ap4u6aldo Добавляй наш тег #v_norilske ↤ в своих публикациях или просто отмечайте нас на фото. Лучшие попадают в ленту Новости и анонсы мероприятий в Норильске присылайте в Direct #летнийснег #снегопад #норильск #кайеркан #дудинка #талнах #оганер #norilsk #НПР

91 Likes, 3 Comments - v_Norilske (@v_norilske) on Instagram: "

10:00, 20 июля, 2018
Анна Торхова
82
0
#погода\n#лето\n#соцсети\n#снег\n#Норильск

 

 

 


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