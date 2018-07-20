Жители поделились фотографиями в соцсетях.
Норильск. Красноярский край. В Норильске 20 июля выпал снег. Жители поделились в соцсетях фотографиями аномальной погоды.
20 июля
В Норильске в середине лета выпал снег. Правда уже завтра синоптики обещают потепление. Автор видео @kalnoy_ilya #krasnoyarsk#красноярскийкрай #саяны #ергаки #krsk_krai #красноярск#красноярскийкрай #норильск #ачинск #канск #красноярскиестолбы#красноярский_край #минусинск #красноярскфото #лесосибирск #назарово#шарыпово #krasnoyarsk#krasnoyarskcity #krasnoyarsklife#krasnoyarskonline #krasnoyarsk_inst#krasnoyarsk_room
13 Likes, 2 Comments - Красноярск. Красноярский край (@krsk_krai) on Instagram: "В Норильске в середине лета выпал снег. Правда уже завтра синоптики обещают потепление. Автор видео..."
Буквально вчера была тёплая погода, все жители города радовались солнцу и тёплой погоде, но сегодня лента новостей по соц.сетям пестрит падающим снегом, количество постов просто без границ! Кто сегодня снял июльский снегопадище, ставьте в комментариях Видео: @katerina.atli @8tonika8 @_s_severa @ap4u6aldo Добавляй наш тег #v_norilske ↤ в своих публикациях или просто отмечайте нас на фото. Лучшие попадают в ленту Новости и анонсы мероприятий в Норильске присылайте в Direct #летнийснег #снегопад #норильск #кайеркан #дудинка #талнах #оганер #norilsk #НПР
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