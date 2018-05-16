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Роскачество: почти каждая третья бутылка коньяка в России является фальсификатом

15:09, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:09, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#торговля\n#алкоголь\n#качество\n#магазины\n#производство\n#фальсификация
Фото: pixabay.com
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При этом наказать производителей подделок не удается из-за несовершенства законодательства.  

Москва. В Роскачестве провели проверку коньяка, продаваемого в российской рознице. Доля подделок составила 30%, пишут «Известия»

Специалисты Роскачества побывали в 47 торговых точках. Изучались напитки производства России, Франции, Грузии, Молдавии и Армении, от самых престижных до дешевых. Требованиям соответствовали лишь 4 французских коньяка и 1 российский из проверенного.

Эксперты сетуют, что закон не позволяет наказывать за фальсификацию коньячного спирта.   

Добавим, в 2017 году в России произвели 85 млн литров коньяка, 15% из своего сырья, остальное из импортного. 15 млн литров было ввезено из Армении, еще 12 млн – из других стран.

15:09, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
175
0
#торговля\n#алкоголь\n#качество\n#магазины\n#производство\n#фальсификация

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