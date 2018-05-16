Роскачество: почти каждая третья бутылка коньяка в России является фальсификатом

При этом наказать производителей подделок не удается из-за несовершенства законодательства.

Москва. В Роскачестве провели проверку коньяка, продаваемого в российской рознице. Доля подделок составила 30%, пишут «Известия».

Специалисты Роскачества побывали в 47 торговых точках. Изучались напитки производства России, Франции, Грузии, Молдавии и Армении, от самых престижных до дешевых. Требованиям соответствовали лишь 4 французских коньяка и 1 российский из проверенного.

Эксперты сетуют, что закон не позволяет наказывать за фальсификацию коньячного спирта.

Добавим, в 2017 году в России произвели 85 млн литров коньяка, 15% из своего сырья, остальное из импортного. 15 млн литров было ввезено из Армении, еще 12 млн – из других стран.