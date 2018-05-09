В День Победы российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским войнам в Дании

Подопечные Ильи Воробьева отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Копенгаген. Дания. Российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским войнам в Дании. Как сообщает Федерация хоккея России (ФХР), в День Победы подопечные Ильи Воробьева отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Церемония возложения цветов прошла на городском кладбище Копенгагена «Биспебьерг». Ее организаторам выступила российская дипмиссия в скандинавской стране.

«В церемонии приняли участие игроки, штаб сборной, руководство Федерации хоккея России, посол РФ в Дании Михаил Ванин, военный атташе посольства РФ Игорь Колодин, граждане нашей страны, проживающие или находящиеся в Копенгагене в качестве туристов, в том числе болельщики нашей команды, а также ветераны датского сопротивления», - говорится в сообщении ФХР.

Напомним, сборная России принимает участие в чемпионате мира по хоккею, который в 2018 году проходит в Дании. В начале группового этапа турнира действующие олимпийские чемпионы одержали три победы подряд. Подопечные Ильи Воробьева обыграли команды Франции, Австрии и Белоруссии.