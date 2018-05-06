Сборная России по хоккею второй раз подряд победила со счётом 7:0 на Чемпионате мира

Илья Михеев забросил свою первую шайбу в карьере за сборную страны.

Москва. Сборная России выиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею. Как сообщает РБК, команда Ильи Воробьёва победила на датском льду в Копенгагене команду австрийцев со счетом 7:0.

Уже первый период закончился со счётом 3:0 в пользу сборной России. Через пять минут после перерыва счёт стал 4:0 в пользу россиян. Пятый гол россияне забросили на 29-й минуте. А перед перерывом сборная России довела счет до 6:0.

Третий период оказался наименее результативным в этом матче. Лишь за шесть минут до конца матча Илья Михеев забросил еще одну шайбу в ворота сборной Австрии. Для спортсмена шайба стала первой в карьере за сборную.

Отмечается, что в первом матче на чемпионате мира российская сборная выиграла со счётом 7:0 у команды Франции. Сборная России выступает в группе А. Также в неё вошли шведы, французы, чехи, швейцарцы, словаки, австрийцы и белорусы. Россияне после двух матчей идут на первом месте. Для выхода в четвертьфинал необходимо занять одно из четырех первых мест в группе.