Сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпиада в Пхёнчхане

Подопечные Олега Знарока обыграли команду Германии со счетом 4:3.

Пхёнчхан. Южная Корея. Мужская сборная России по хоккею обыграла Германию и завоевала золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Счет в матче открыл российских хоккеист Вячеслав Войнов за полсекунды по конца первого периода. Во втором периоде немцам удалось забросить шайбу в российские ворота. В третьем периоде Никита Гусев забил два гола. Две шайбы забросили немцы.

Решающим стал гол Капризова в овертайме.

Таким образом, немцы стали серебряными призерами, бронзу взяла Канада.

Отметим, что это второе золото Олимпиады-2018. Первое в копилку российской сборной принесла фигуристка Алина Загитова.