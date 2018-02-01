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      Стартовавшая с «Восточного» ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту российские спутники

      10:42, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      10:42, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      233
      0
      #наука\n#космос\n#Восточный\n#ракеты\n#Амурская область
      Фото: vk.com/kosmodrom_vostochny
      233
      0

      К заданной точке в космосе их доставил разгонный блок «Фрегат».

      Циолковский. Амурская область. Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшая с космодрома «Восточный», доставила на околоземную орбиту российские спутники «Канопус-В». Об этом Интерфаксу рассказал источник в Роскосмосе.  

      По его словам, космические аппараты находятся на целевой орбите, их антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме.   

      Помимо российских спутников «Канопус-В» №3 и №4, предназначенных для мониторинга чрезвычайных ситуаций и зондирования планеты, на орбиту выведены  еще 9 космических аппаратов – четыре американских LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутника S-NET и один D-Star One.  

      Отмечается, что с «Восточного» ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала рано утром, 1 февраля (в 05:07 по мск). Этот запуск стал третьим в истории космодрома.  

      Напомним, в декабре прошлого года на «Восточном» произошел провальный старт спутника «Метеор-М». Ракета-носитель «Союз-2» вывела «Фрегат» с 18 метеорологическими спутниками на низкую околоземную орбиту, однако в работе разгонного блока произошла ошибка и космические аппараты так и не вышли на связь. Позднее обломки ракеты были обнаружены в Якутии.  

      10:42, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      233
      0
      #наука\n#космос\n#Восточный\n#ракеты\n#Амурская область

       

       

       

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