  • $ 58.33 ↓
  • € 69.2 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Якутии обнаружили четыре фрагмента ракеты «Союз-2»

      09:15, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:15, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      292
      0
      #наука\n#космос\n#ракеты\n#Якутия\n#поиск
      Фото: minpriroda.sakha.gov.ru
      292
      0

      Специалисты проведут визуальный осмотр в ближайшее время.

      Якутск. Четыре фрагмента ракеты «Союз-2», запущенной с космодрома «Восточный», найдены в Якутии. Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны природы региона, они упали в районе Вилюйского улуса.  

      «Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985», - говорится в сообщении ведомства.  

      Главный специалист Минприроды Якутии Владислав Ушницкий отметил, что пока неизвестно, когда именно их вывезут для обследования. Сначала специалисты министерства осмотрят упавшие фрагменты визуально. Для этого, в четверг, 30 ноября, их доставят на место падения ракеты с помощью вертолетов.    

      Кроме того, по словам Ушницкого, специалисты проведут мониторинг экологического состояния той территории, куда упали обломки ракеты «Союз-2».  

      Напомним, ракета вместе с метеорологическим спутником «Метеор-М» и 18 космическими аппаратами была запущена с космодрома «Восточный» 28 ноября. После запуска она вывела спутник вместе с разгонным блоком «Фрегат» на низкую околоземную орбиту, после чего отделилась. Во время полета произошла ошибка в работе блока, из-за чего спутник «Метеор-М»  не вышел на целевую орбиту и упал в океан.

      09:15, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      292
      0
      #наука\n#космос\n#ракеты\n#Якутия\n#поиск

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      14051

      В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

      11858
      19:04, 24 ноября, 2017

      В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном ухудшении дорожной ситуации

      9835
      13:01, 26 ноября, 2017

      Плата за техническое обслуживание газового оборудования в Ижевске вырастет в три раза

      5257
      12:01, 24 ноября, 2017

      Маньяк с топором, проведший в тюрьме более 20 лет, вышел на свободу в Удмуртии

      3879
      14:09, 26 ноября, 2017

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      17:00, 23 ноября, 2017
      3260

      Олега Табакова доставили в реанимацию

      958
      19:03, 27 ноября, 2017

      В Омске беременная женщина кинула нож в своего четырехлетнего сына

      902
      11:55, 24 ноября, 2017

      В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников

      871
      11:00, 23 ноября, 2017

      Эксперты раскрыли детали провального запуска спутника «Метеор-М»

      801
      09:18, 29 ноября, 2017

      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      18:51, 23 ноября, 2017
      1223

      Супруга Дмитрия Хворостовского поблагодарила поклонников певца за слова поддержки

      681
      11:33, 24 ноября, 2017

      В результате нападения на мечеть в Египте погибло 184 человека

      661
      18:53, 24 ноября, 2017

      Хакеры опубликовали в сети отрывки из фильма «Мстители: Война бесконечности»

      615
      13:53, 27 ноября, 2017

      Корону «Мисс Вселенная-2017» завоевала девушка из ЮАР

      599
      11:30, 27 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: продление ареста Копытову и котельная «Ижметмаша»

      29 ноября, 2017

      Депутат Госдумы России Андрей Исаев провел прием граждан в Ижевске

      29 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: отказ концессионеру и миллиард рублей дотаций

      28 ноября, 2017