В Якутии обнаружили четыре фрагмента ракеты «Союз-2»

Специалисты проведут визуальный осмотр в ближайшее время.

Якутск. Четыре фрагмента ракеты «Союз-2», запущенной с космодрома «Восточный», найдены в Якутии. Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны природы региона, они упали в районе Вилюйского улуса.

«Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985», - говорится в сообщении ведомства.

Главный специалист Минприроды Якутии Владислав Ушницкий отметил, что пока неизвестно, когда именно их вывезут для обследования. Сначала специалисты министерства осмотрят упавшие фрагменты визуально. Для этого, в четверг, 30 ноября, их доставят на место падения ракеты с помощью вертолетов.

Кроме того, по словам Ушницкого, специалисты проведут мониторинг экологического состояния той территории, куда упали обломки ракеты «Союз-2».

Напомним, ракета вместе с метеорологическим спутником «Метеор-М» и 18 космическими аппаратами была запущена с космодрома «Восточный» 28 ноября. После запуска она вывела спутник вместе с разгонным блоком «Фрегат» на низкую околоземную орбиту, после чего отделилась. Во время полета произошла ошибка в работе блока, из-за чего спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту и упал в океан.