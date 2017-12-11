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      В Москве назвали условия допуска такси к работе во время Чемпионата мира по футболу – 2018

      12:10, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:10, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #футбол\n#Москва\n#работа\n#такси\n#правила\n#дорога\n#чемпионат мира по футболу 2018
      Фото: mos.ru
      238
      0

      Пройти аккредитацию они смогут в первой половине следующего года.

      Москва. Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовал требования, согласно которым такси смогут работать во время Чемпионата мира по футболу – 2018.  Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, аккредитация таксомоторных компаний начнется в первой половине следующего года.  

      Чтобы получить аккредитацию на время проведения мундиаля, в первую очередь, такси обязаны оплатить все имеющиеся штрафы. Каждую машину нужно оборудовать желтыми регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше. Кроме того, автомобили, перевозящие пассажиров в Москве, должны быть желтого цвета. В Подмосковье - белого с желтой и серой полосами.  

      Водителям рекомендуется изучить стандартные фразы на английском языке. Например, они должны уметь рассказать иностранному пассажиру сколько по времени будет продолжаться поездка, ее цену и маршрут.  Специально для этого столичный департамент транспорта разработает специальные памятки. В них будут отображены расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.  

      Кроме того, таксомоторным компаниям настоятельно рекомендуют разработать единые цены поездок по фиксированным маршрутам - до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон и гостиниц.  

      Отмечается, что такси, получившие аккредитацию на время проведения ЧМ-2018, смогут беспрепятственно подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата. 

      12:10, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #футбол\n#Москва\n#работа\n#такси\n#правила\n#дорога\n#чемпионат мира по футболу 2018

       

       

       

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