В Москве назвали условия допуска такси к работе во время Чемпионата мира по футболу – 2018

Пройти аккредитацию они смогут в первой половине следующего года.

Москва. Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовал требования, согласно которым такси смогут работать во время Чемпионата мира по футболу – 2018. Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, аккредитация таксомоторных компаний начнется в первой половине следующего года.

Чтобы получить аккредитацию на время проведения мундиаля, в первую очередь, такси обязаны оплатить все имеющиеся штрафы. Каждую машину нужно оборудовать желтыми регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше. Кроме того, автомобили, перевозящие пассажиров в Москве, должны быть желтого цвета. В Подмосковье - белого с желтой и серой полосами.

Водителям рекомендуется изучить стандартные фразы на английском языке. Например, они должны уметь рассказать иностранному пассажиру сколько по времени будет продолжаться поездка, ее цену и маршрут. Специально для этого столичный департамент транспорта разработает специальные памятки. В них будут отображены расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

Кроме того, таксомоторным компаниям настоятельно рекомендуют разработать единые цены поездок по фиксированным маршрутам - до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон и гостиниц.

Отмечается, что такси, получившие аккредитацию на время проведения ЧМ-2018, смогут беспрепятственно подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата.