Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Ведомство подготовило проект изменений российской системы обучения автомобилистов.

Москва. Министерство транспорта России подготовило проект изменений системы обучения водителей. Согласно документу, автомобилистов предлагают разделить на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Как пишет Коммерсант, законопроект призван повысить уровень подготовки водителей. В ведомстве надеются, что законопроект сможет вступить в силу в течение двух лет.

В первую очередь изменения коснутся процесса обучения: автомобилисты будут осваивать новые программы. Простые граждане будут проходить курсы по общеразвивающим программам, и получать права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Водители же, работающие по найму, будут сдавать экзамены на специальные категории - C, D, Е. В таких правах предлагают ставить отметку, без которой работодатели не смогут принять профессионала на работу.

Образовательные программы, согласно документу, будут разрабатываться специалистами Министерства образования и науки.