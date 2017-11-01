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      В день 100-летия Октября россияне не смогут посетить мавзолей Ленина

      14:33, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      14:33, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      81
      0
      #Москва\n#Ленин\n#революция\n#юбилей\n#достопримечательности
      Фото: pixabay.com
      81
      0

      Также он будет закрыт 5 ноября.  

      Москва. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве не будет принимать посетителей 5 и 7 ноября. Об этом пишут «Известия»

      О временном закрытии учреждения сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны. В разосланном по столичным СМИ пресс-релизе говорится, что мавзолей не будет работать два дня в связи с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года. 

      Кроме того, отмечается, что в эти дни (5 и 7 ноября) посетителей не будут допускать также к некрополю у Кремлевской стены.

      14:33, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      81
      0
      #Москва\n#Ленин\n#революция\n#юбилей\n#достопримечательности

       

       

       

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