В день 100-летия Октября россияне не смогут посетить мавзолей Ленина

Также он будет закрыт 5 ноября.

Москва. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве не будет принимать посетителей 5 и 7 ноября. Об этом пишут «Известия».

О временном закрытии учреждения сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны. В разосланном по столичным СМИ пресс-релизе говорится, что мавзолей не будет работать два дня в связи с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.

Кроме того, отмечается, что в эти дни (5 и 7 ноября) посетителей не будут допускать также к некрополю у Кремлевской стены.