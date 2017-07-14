Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

В этом случае товары подорожают в среднем на 18 процентов.

Москва. Федеральная антимонопольная служба предложила обложить покупки россиян в иностранных интернет-магазинах налогом на добавленную стоимость вместо таможенных пошлин. В случае если нововведение примут, товары подорожают в среднем на 18 процентов, пишут Известия.ру.

По данным издания, такое предложение обсуждалось на совещании ведомства, посвященном выравниванию условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок. Эксперты подсчитали, что подобное изменение сможет принести в бюджет России порядка 100 миллиардов рублей ежегодно.

В настоящее время заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах можно без уплаты пошлины. Лимит ввоза таких товаров составляет 22 евро за посылку. При этом российские онлайн-торговцы обязаны платить НДС.