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      Российский корабль «Союз МС-04» с двумя космонавтами на борту успешно стартовал с Байконура

      13:57, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:57, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      88
      0
      #космос\n#Роскосмос\n#МКС
      Фото: twitter.com/Vesti_Nauka
      88
      0

      К МКС отправились российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.

      Казахстан. Российский космический корабль «Союз МС-04» успешно стартовал с площадки космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). На борту корабля находится российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер, сообщается на сайте «Роскосмоса».

      В корпорации заявили, что произошло отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом приступили к управлению полетом.

      Стыковка корабля с модулем «Поиск» запланирована на 20 апреля 2017 года в 16:23 мск.

      Ранее сообщалось, что талисманами следующей экспедиции к МКС станут плюшевый щенок и разноцветное солнце.

      "Союз": путь на орбиту

      Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" запланирован на 20 апреля 2017 года.

      13:57, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      88
      0
      #космос\n#Роскосмос\n#МКС
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