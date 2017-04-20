Российский корабль «Союз МС-04» с двумя космонавтами на борту успешно стартовал с Байконура

К МКС отправились российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.

Казахстан. Российский космический корабль «Союз МС-04» успешно стартовал с площадки космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). На борту корабля находится российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер, сообщается на сайте «Роскосмоса».

В корпорации заявили, что произошло отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом приступили к управлению полетом.

Стыковка корабля с модулем «Поиск» запланирована на 20 апреля 2017 года в 16:23 мск.

Ранее сообщалось, что талисманами следующей экспедиции к МКС станут плюшевый щенок и разноцветное солнце.