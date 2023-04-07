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Мошенники научились использовать QR-коды для хищения денег с карт

14:59, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Мошенники научились использовать QR-коды для хищения денег с карт
14:59, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#финансы и деньги\n#Центробанк\n#хищение\n#деньги\n#QR-коды\n#телефонные мошенники
Фото: pxhere.com
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В Центробанке раскрыли схему, по которой действуют жулики.

Москва. Аферисты освоили новый способ снятия денег с карт россиян. Схему раскрыли специалисты Центробанка, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на ТАСС.

В зоне риска – те, кто пользуется новой услугой банков по снятию денег с использованием QR-кода. Злоумышленники могут обчистить счета таких клиентов даже без данных карты. 

Слабое место обналичивания через QR-код – отсутствие требования на ввод четырехзначного пароля. Мошенники под видом сотрудников кредитных отделов звонят владельцам счетов и предупреждают их о якобы имевшей место попытке снятия денег. Доверчивых граждан просят отправить QR-код, чтобы отменить несанкционированную операцию. Если жертва соглашается на это, ее сбережения действительно пропадают со счета.

В Центробанке посоветовали никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, не хранить его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. 

«Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код», — напомнили эксперты финансового регулятора.

14:59, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#финансы и деньги\n#Центробанк\n#хищение\n#деньги\n#QR-коды\n#телефонные мошенники