Мелочь, а приятно: в России вновь начнут печатать купюры по 10 рублей

Москва. Центробанк планирует вернуть в оборот купюры номиналом в 5 и 10 рублей. Об этом рассказал «Известиям» заместитель председателя учреждения Сергей Белов.

Речь идет, в частности, о десятирублевых банкнотах образца 1997 года, печатать которые перестали в 2013 году. Их вновь начнут выпускать в конце 2022 года. Кроме того, в планах – возврат к бумажным пятирублевкам. Их прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Они до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко.

Причиной такого шага зампред ЦБ назвал удорожание металла, из которого чеканят деньги. Кроме того, значительная часть монет оседает в копилках граждан. Тем временем срок службы бумажных дензнаков за последние годы существенно вырос за счет внедрения новых технологий. В итоге возврат к мелким купюрам позволит сэкономить на производстве наличных.

При этом замены монет на банкноты не произойдет, подчеркнул Сергей Белов. В обращении останутся оба варианта.

Напомним, в июне Центробанк презентовал новые сторублевые купюры.