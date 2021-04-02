Авиабилеты на ряд направлений по России подорожали до 120%

Среди причин называют несколько факторов.



Москва. Авиакомпании России заметно повысили тарифы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агрегаторы авиабилетов.

Поскольку в «коронавирусном» 2020 году спрос на перевозки упал почти до нуля и летали только люди, для которых стоимость билета не имела значения, издание сравнило цены с 2019 годом.

По этим данным, перелеты в апреле-июне 2021 года подорожали в пределах 15-120% при условии, что билеты заказывались в январе-марте. Самый большой скачок цен был отмечен по направлениям Москва-Томск, Москва-Чебоксары, Москва-Нижнекамск и Москва-Набережные Челны. Последний из перечисленных вариантов показал рост стоимости по сравнению с 2019 годом на 121%.

В авиакомпаниях пояснили, что изменения связаны с ростом затрат, низкой рентабельностью и накопленными за 2020 год убытками.

В Министерстве транспорта «Известиям» ответили, что ведомству неясен механизм, по которому агрегаторы производят оценку стоимости авиабилетов. В связи с этим Минтранс не стал комментировать данную информацию.

Однако в министерстве указали на то, что во втором квартале 2021 года авиакомпании намерены увеличить провозные емкости. Это может привести к снижению минимальных тарифов, сказал собеседник издания.