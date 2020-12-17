Россиянам могут дать 2 недели на отказ от любых допуслуг, навязанных банком

Кроме страховок, заемщиков стали принуждать покупать полисы финансового консультирования и оформлять рискованные инвестиции.



Москва. ЦБ предложил дать клиентам банков 14 дней на то, чтобы отказаться от любых услуг, навязанных при выдаче кредита. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Центробанк намерен внести соответствующие поправки в закон о потребительском кредитовании. При этом деньги за услуги, от которых заемщик решил отказаться, должны быть возращены ему по первому требованию.

Сейчас такая норма действует только в отношении добровольного страхования. Причем в случае отказа клиента от полиса банк имеет право изменить условия кредитования, например - повысить ставку.

Однако в последнее время многие банки стали обуславливать выдачу займов другими платными услугами, от финансового консультирования до телемедицины. Именно о таких случаях идет речь в данной инициативе.

Добавим, ранее ЦБ предложил в обязательном порядке оформлять паспорта финансовых продуктов, реализуемых банками физическим лицам, нередко также в качестве «нагрузки» к потребительским кредитам. При этом продавцы подобных продуктов будут должны знакомить покупателей с этими паспортами, в которых разъясняться риски предлагаемых инвестиций. По мнению разработчиков инициативы, это позволит защитить граждан от небезопасных вложений.

Кстати, за 9 месяцев 2021 года в Центральный банк поступило 62,4 тыс. жалоб на тему потребительского кредитования. Это в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Почти каждая десятая из жалоб связана с фактами навязывания дополнительных услуг.