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Новые пятитысячные купюры появились в обороте в Перми и на Алтае

12:59, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Новые пятитысячные купюры появились в обороте в Перми и на Алтае
12:59, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Пермский край\n#Алтай\n#деньги\n#Центробанк\n#купюра\n#рубли
Источник фото: pxhere.com
42
0

На них изображены достопримечательности Урала.

Пермь. Пермский край. В России вводят в обращение новые банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Первыми регионами, где они появились в обороте, стали Алтайский и Пермский края, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в Центробанке, купюры были распечатаны в октябре 2023 года. Их украшают достопримечательности Урала, в том числе стела Европа — Азия в Свердловской области, купол цирка и небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбурге, а также памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. 

Напомним, выпуск новых бумажных денег номиналом 1000 и 5000 рублей анонсировал в марте 2023 года зампред ЦБ Сергей Белов.

12:59, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Пермский край\n#Алтай\n#деньги\n#Центробанк\n#купюра\n#рубли