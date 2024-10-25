Новые пятитысячные купюры появились в обороте в Перми и на Алтае

Пермь. Пермский край. В России вводят в обращение новые банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Первыми регионами, где они появились в обороте, стали Алтайский и Пермский края, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в Центробанке, купюры были распечатаны в октябре 2023 года. Их украшают достопримечательности Урала, в том числе стела Европа — Азия в Свердловской области, купол цирка и небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбурге, а также памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Напомним, выпуск новых бумажных денег номиналом 1000 и 5000 рублей анонсировал в марте 2023 года зампред ЦБ Сергей Белов.