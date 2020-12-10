ЦБ решил ограничить для банков возможность продажи небанковских продуктов

Подобные предложения предлагается «паспортизировать».



Москва. Центробанк России намерен ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в финансовой сфере.

Многие банки в последнее время увлеклись реализацией, а нередко и навязыванием клиентам страховок, а также инвестпродуктов, не разъясняя вкладчикам необходимость и рискованность предлагаемых операций.

В ЦБ считают, что исправить ситуацию можно, приняв закон о паспортах финансовых продуктов или ключевых информационных документов (КИД). В них должна быть изложена суть финансового инструмента, условия вложения, риски и гарантии для вкладчика, информация о возможных комиссиях. Все эти сведения банки должны будут в письменном виде вручать клиентам до заключения сделки.

Если соответствующий закон будет принят, граждане будут более защищены от ненадежных инвестиций и излишних страховок, заявляют источники агентства.