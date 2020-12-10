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ЦБ решил ограничить для банков возможность продажи небанковских продуктов

12:51, 10 декабря, 2020
Евгений Кандаков
ЦБ решил ограничить для банков возможность продажи небанковских продуктов
12:51, 10 декабря, 2020
Евгений Кандаков
105
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#финансы и деньги\n#страхование\n#инвестиции\n#бизнес\n#экономика\n#банки\n#вкладчики\n#вклады\n#Центробанк
Фото: pixabay.com
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Подобные предложения предлагается «паспортизировать».

Москва. Центробанк России намерен ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в финансовой сфере.
Многие банки в последнее время увлеклись реализацией, а нередко и навязыванием клиентам страховок, а также инвестпродуктов, не разъясняя вкладчикам необходимость и рискованность предлагаемых операций.
В ЦБ считают, что исправить ситуацию можно, приняв закон о паспортах финансовых продуктов или ключевых информационных документов (КИД). В них должна быть изложена суть финансового инструмента, условия вложения, риски и гарантии для вкладчика, информация о возможных комиссиях. Все эти сведения банки должны будут в письменном виде вручать клиентам до заключения сделки.
Если соответствующий закон будет принят, граждане будут более защищены от ненадежных инвестиций и излишних страховок, заявляют источники агентства.
12:51, 10 декабря, 2020
Евгений Кандаков
105
0
#финансы и деньги\n#страхование\n#инвестиции\n#бизнес\n#экономика\n#банки\n#вкладчики\n#вклады\n#Центробанк