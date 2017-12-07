В России утвердили федеральный бюджет на 2018-2020 годы

Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно publication.pravo.gov.ru, прогнозируемый объем ВВП составит почти 95 трлн рублей. Ожидается, что уровень инфляции не превысит 4 процентов.

Предполагается, что доходная часть бюджета в 2018 году пополнится на сумму в 15, 257 трлн рублей. Однако израсходовано будет около 16,529 трлн. Таким образом ожидается, что дефицит составит 1,3 трлн рублей.

В 2019 году объем ВВП может вырасти до 103,2 трлн рублей. В 2020 - 110,2 трлн рублей. За оба этих года планируется пополнить бюджет на сумму 16,3 трлн и 17,1 трлн рублей. Соответственно дефицит составит 817 млрд и почти 870 млрд рублей.