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      В России утвердили федеральный бюджет на 2018-2020 годы

      10:50, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:50, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      128
      0
      #бюджет\n#Владимир Путин\n#ВВП\n#деньги
      Фото: pixabay.com
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      Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

      Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.  

      Согласно publication.pravo.gov.ru, прогнозируемый объем ВВП составит почти 95 трлн рублей. Ожидается, что уровень инфляции не превысит 4 процентов.  

      Предполагается, что доходная часть бюджета в 2018 году пополнится на сумму в 15, 257 трлн рублей. Однако израсходовано будет около 16,529 трлн. Таким образом ожидается, что дефицит составит 1,3 трлн рублей.    

      В 2019 году объем ВВП может вырасти  до 103,2 трлн рублей. В 2020 - 110,2 трлн рублей. За оба этих года планируется  пополнить бюджет на сумму 16,3 трлн и 17,1 трлн рублей. Соответственно дефицит составит 817 млрд и почти 870 млрд рублей. 

      10:50, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      128
      0
      #бюджет\n#Владимир Путин\n#ВВП\n#деньги

       

       

       

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