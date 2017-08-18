Новые банкноты в России будут пластиковыми

С использованием полимеров изготовят 200-рублевую банкноту и памятную купюру к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Москва. Центробанк начинает производство полимерных денег с повышенным уровнем защиты. Как сообщили в пресс-службе учреждения Известиям.ру, первыми с использованием пластика на рынок выйдут 200-рублевая банкнота и памятная купюра Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По информации издания, новые банкноты будут изготавливать с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и защитного лака, а также на них опробуют новые элементы защиты, в которой применяются полимерные материалы. В Центробанке отмечают, что полимеры сделают купюры более прочными и похожими на пластиковые. Их труднее будет разорвать, смять или сжечь.

В обращении новая купюра номиналом 200 рублей, с изображением символов Севастополя (памятником затопленным кораблям и видом на Херсонес Таврический) и памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, появятся в обращении в I квартале 2018 года.