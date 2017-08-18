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      Новые банкноты в России будут пластиковыми

      11:35, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:35, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      259
      0
      #экономика\n#защита\n#Центробанк\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      259
      0

      С использованием полимеров изготовят 200-рублевую банкноту и памятную купюру к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

      Москва. Центробанк начинает производство полимерных денег с повышенным уровнем защиты. Как сообщили в пресс-службе учреждения Известиям.ру, первыми с использованием пластика на рынок выйдут 200-рублевая банкнота и памятная купюра Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

      По информации издания, новые банкноты будут изготавливать с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и защитного лака, а также на них опробуют новые элементы защиты, в которой применяются полимерные материалы. В Центробанке отмечают, что полимеры сделают купюры  более прочными и похожими на пластиковые. Их труднее будет разорвать, смять или сжечь.   

      В обращении новая купюра номиналом 200 рублей, с изображением символов Севастополя (памятником затопленным кораблям и видом на Херсонес Таврический) и памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу,  появятся в обращении в I квартале 2018 года.

       

      11:35, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      259
      0
      #экономика\n#защита\n#Центробанк\n#деньги

       

       

       

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